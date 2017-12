Campeões do vestibular ‘esnobam’ Unicamp

* Por Cedê Silva, especial para o Estadão.edu

SÃO PAULO – O paulistano Pedro Bernardinelli, de 17 anos, e a goianiense Rafaella Esteves, de 16, não se conhecem, mas ambos trazem uma boa notícia a quem aguarda as próximas chamadas da Unicamp. É que, apesar de aprovados hoje – ela em Engenharia de Alimentos, ele em Física/Matemática Aplicada e Computacional – os dois preferem estudar em outro lugar. Rafaella passou também na UnB, na UFJF e na Federal de São Carlos (UFSCar), onde vai cursar Engenharia de Produção, no câmpus de Sorocaba. Pedro passou em Física na Fuvest e vai ficar por aqui mesmo, na USP.

“O curso da USP tem mais ênfase no que eu quero mesmo, que é Física”, resume o ex-aluno do Colégio Exatus, que gosta de astronomia e física teórica e recomenda o livro Ten Questions Science Can’t Answer (Yet!), de Michael Hanlon. “Mostra bastante coisa e as questões são bem interessantes”.

Em Sorocaba, Rafaella vai morar numa república com três veteranas de Administração. “Vou ficar meio longe da família, e os veteranos já me avisaram para me preparar para o trote”, conta ela, que estudou no Colégio Olimpo. “Nem tentei as federais de Goiás. Preferi o interior de São Paulo”. A estudante, que quase sempre foi a mais nova de sua turma, completa 17 anos no próximo dia 13. Como parte da despedida, passará o carnaval em Goiânia, mas segue no fim do mês para a vida universitária.

* Corrigido às 15h12. O câmpus de Rafaella é o de Sorocaba.

