Campanha de sebo virtual nas universidades

A Estante Virtual, portal que reúne acervos de mais de 1.600 sebos do país, lançou esta semana um desafio a alunos e professores de mais de 70 universidades.

Os estudantes devem descobrir um livro que não faça parte do acervo de mais de seis milhões de publicações cadastradas no portal.

O desafio é parte da campanha “Sebos no câmpus”, que entre os dias 22 e 26 levará o mundo dos sebos para dentro das universidades.

Quem conseguir encontrar – em um minuto – um título que não esteja no site, preencherá um cupom eletrônico para concorrer a R$100 em livros por estande.

Quinze faculdades participam da campanha no Estado de São Paulo. Na capital: USP, PUC, Mackenzie, Unifesp e Unip (câmpus Paraíso). Confira as outras universidades que vão receber o estande da campanha no Brasil no blog da Estante Virtual.

Nos estandes, os visitantes podem experimentar o sistema de busca do portal, conhecer a dimensão do acervo da Estante Virtual e participar do desafio.