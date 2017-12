A empresa de construção Camargo Corrêa abriu as inscrições para seu programa de trainee. O objetivo é selecionar recém-formados para trabalhar em obras no Brasil e no exterior.

As vagas são para formados entre dezembro de 2009 e dezembro de 2011 nos cursos de Administração e Engenharia (Civil / Mecânica / Elétrica / Produção).

Os interessados podem se inscrever pelo site www.camargocorreajp2012.com.br até o dia 31 de agosto.