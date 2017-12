Camargo Corrêa abre inscirções para trainees

A Construtora Camargo Corrêa está com inscrições abertas para a quarta edição do Programa Jovem Profissional 2010, que vai selecionar 30 recém-formados para trabalhar em obras de infraestrutura no Brasil e no exterior. As vagas são para formados entre dezembro de 2008 e dezembro de 2010 nos cursos de Engenharia e Admnistração de Empresas.

Interessados podem se inscrever até o dia 23 de agosto pelos aqui e por aqui. Entre os requisitos exigidos do candidato estão inglês intermediário e disponibilidade para trabalhar em vários lugares do Brasil e do mundo. O processo seletivo conta com trigem de currículos, testes online, dinâmica de grupo, entrevistas individuais com RHs e gestores, e painel.

O progama tem duração de 24 meses. Proporciona aprendizado em sala de aula, aplicação prática em grandes obras,

além de formação em gestão de projetos, ferramentas técnicas e desenvolvimento comportamental com base

em gestão sustentável. Os apovados devem ingressar na empresa em janeiro de 2011.