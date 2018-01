Calor em Santos antecipa abertura dos portões

Com um calor de 35 graus na cidade de Santos (SP), a Coordenação da Fuvest na cidade resolveu abrir as portas da escola onde acontece a segunda fase da Fuvest antes do horário. Às 12h15, quinze minutos antes da abertura oficial dos portões, a Unip recebia os primeiros estudantes.

Morador de Cubatão, o estudante Danilo Luna, de 20, saiu de casa 11h para enfrentar o primeiro dos três dias da maratona de provas.

Depois de 2 anos de cursinho, o vestibulando de Engenharia Química da USP espera este ano passar. “Fui classificado em cima da nota de corte. Mas ainda tenho bônus por ter estudado em escola pública”, diz.

(Rejane Lima, de Santos)