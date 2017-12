Calendário e correções

A maioria dos vestibulandos começa a se preparar para a 2ª fase de grandes vestibulares como Fuvest, Unicamp e Unesp.

O momento é de revisar, revisar, revisar… E atacar os pontos fracos. É importante não esquecer do calendário e aproveitar para olhar provas corrigidas pelos cursinhos.

Confira abaixo o calendário das próximas semanas e cheque as questões de vestibulares deste ano:

Unicamp:

Amanhã sai a lista de convocados para a segunda fase do vestibular. Os candidatos devem consultar o local onde vão realizar as provas, já que pode haver mudança com relação ao local em que fizeram o exame da primeira etapa. A 2ª fase da Unicamp será em 10 e 13 de janeiro de 2010.

Unesp:

Domingo (20/12) começa a 2ª fase: prova de conhecimentos específicos (ciências humanas, ciências da natureza e matemática).

Segunda: conhecimentos específicos (linguagens e códigos) e redação.

Cheque no

Documento manual PDF

da Unesp horários e conteúdo das provas.

Unifesp:

Quinta-feira (17/12) começa a 2ª fase do vestibular (Enem foi 1ª fase): prova de língua portuguesa, língua estrangeira e redação. Sexta é a vez das provas de conhecimentos específicos. Para os cursos dos Campi: Diadema e São Paulo: 20 questões discursivas: biologia (5 questões); química (5 questões); física (5 questões) e matemática (5 questões). Para os cursos do campus Guarulhos, 15 questões discursivas: língua portuguesa (5 questões), geografia (5 questões) e história (5 questões).

28 de janeiro sai o resultado. A prova começa às 14h. Tire suas dúvidas no

Documento manual PDF

da Unifesp.

Para quem perdeu as correções dos últimos dias realizadas pelos cursinhos Objetivo e Anglo:

Documento UFSCar PDF

(domingo)

UFSCar (segunda)

FGV –

Documento Administração PDF

FGV –

Documento Economia PDF

E confira o gabarito oficial da Fatec.

Acompanhe aqui e no Estadão.edu.