Calendário deve inviabilizar uso do Enem por Fuvest e Unicamp

Calendário dos vestibulares 2011, divulgado hoje, deve inviabilizar a utilização da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pela Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Representantes das instituições ressaltaram o desejo de usar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), mas, de acordo com calendário previsto, apenas a Universidade Estadual Paulista (Unesp) teria condições.

Confira calendário unificado do vestibular 2011

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas e Educacionais (Inep), responsável pelo Enem, só deve entregar as notas para as universidades em 6 de janeiro – após a convocação para a segunda etapa. A Unicamp e a USP pretendem manter o modelo adotado no ano passado – antes do cancelamento do Enem –, pelo qual o desempenho no exame valeria 20% na composição da nota da 1ª fase.

Em 2009, ambas descartaram o Enem depois que o Estado revelou o furto das provas, levando ao adiamento do exame.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Embora o Ministério da Educação (MEC) não tenha oficializado as datas, as provas do Enem devem ocorrer nos dias 6 e 7 de novembro. O Ministério quer pelo menos exigir da empresa escolhida para elaborar o exame um parecer no qual seja divulgada a data em que o resultado será entregue às universidades.

De acordo com o diretor da Comvest, que organiza o vestibular Unicamp, Renato Pedrosa, a decisão oficial sobre a utilização do exame sai até maio, quando será definida, no edital do processo, a data final para o recebimento das notas. Pedrosa já adiantou que o limite é novembro. “A Unicamp pretende usar o Enem, mas depende de quando o MEC divulgar as notas.”

Na USP, a confirmação oficial também será feita até maio. “A data do Enem vai pesar na decisão”, diz o pró-reitor de graduação substituto da USP, Quirino Augusto de Camargo Carmello.

A Unesp pretende adotar um modelo diferente na soma das notas – semelhante ao do ano passado – e deve usar o Enem. “O desempenho do Enem representará 20% da nota de primeira fase, mas apenas no cálculo final”, afirmou Tânia Cristina Arantes Macedo de Azevedo, diretora acadêmica da Vunesp, que organiza o processo da Unesp.

Com o objetivo de evitar que coincidências pudessem prejudicar os vestibulandos, as datas dos exames foram definidas em conjunto com oito instituições. Unifesp, PUC-SP, PUCCamp (de Campinas) e UFSCar ainda vão definir sobre a utilização do exame.

No ano passado, a Unifesp adotou o Enem como prova única em parte dos cursos, e o restante realizou o sistema misto. Na UFSCar, o sistema também foi misto – com o Enem valendo 50% da nota.

Assim como nos anos anteriores, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), considerado um dos vestibulares mais difíceis do País, não vai considerar o exame.