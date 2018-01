Veja calendário de vestibulares das principais instituições

Final de ano é sempre agitado para os vestibulandos. E para te ajudar a não perder a data do seu vestibular, o Estadão.edu preparou um calendário das principais instituições.

NOVEMBRO

1/11

– Início das provas da 1ª fase do vestibular de verão 2011 – Direito GV (Escola de Direito da FGV-SP)

3/11

– Divulgação da 1ª chamada do vestibular de verão 2011 – Faap (Fundação Armando Alvares Penteado)

– Divulgação dos locais de prova do curso a distância 2011 – UFSCar (Universidade Federal de São Carlos)

– Prova de aptidão do vestibular de verão 2011 – APMBB (Academia de Polícia Militar do Barro Branco)

6/11

– Enem

– Início das provas da 1ª fase do vestibular de verão 2011 – Unifesp – Seleção Mista (Universidade Federal de São Paulo)

– Início das provas do vestibular de verão 2011 – UFSCar (Universidade Federal de São Carlos)

7/11

– Enem

– UFSCar

– Unifesp

9/11

– Último dia de inscrição para Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo)

11/11

– Divulgação da 2ª chamada do vestibular de verão 2011 – Faap (Fundação Armando Alvares Penteado)

14/11

– Prova da 1ª fase do vestibular de verão 2011 – Unesp (Universidade Estadual Paulista)

– Prova do vestibular de verão 2011 – ESPM-SP (Escola Superior de Propaganda e Marketing-SP)

19/11

– Divulgação da 3ª chamada do vestibular de verão 2011 – Faap (Fundação Armando Alvares Penteado)

21/11

– Prova da 1ª fase do vestibular de verão 2011 – Unicamp (Universidade Estadual de Campinas)

22/11

– Divulgação dos locais de prova da 1ª fase do vestibular de verão 2011 – Fuvest (USP/Santa Casa)

28/11

– Prova da 1ª fase do vestibular de verão 2011 – Fuvest (USP/Santa Casa)

29/11

– Divulgação dos locais de prova – Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo)

DEZEMBRO

1/12

– Divulgação do resultado da 1ª fase do vestibular de verão 2011 – Direito GV (Escola de Direito da FGV-SP)

3/12

– Divulgação do resultado da 1ª fase do vestibular de verão 2011 – Unesp (Universidade Estadual Paulista)

5/12

– Prova da PUC-SP

– Prova da 1ª fase do vestibular de verão 2011 – FGV-EESP (Escola de Economia de São Paulo)

– Prova das Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) e divulgação do gabarito

7/12

– Provas da 2ª fase do vestibular de verão 2011 – Direito GV (Escola de Direito da FGV-SP)

8/12

– Provas da 2ª fase do vestibular de verão 2011 – Direito GV (Escola de Direito da FGV-SP)

9/12

– Provas da 2ª fase do vestibular de verão 2011 – Direito GV (Escola de Direito da FGV-SP)

10/12

– Prova Direito GV

11/12

– Último dia Direito GV

– Divulgação da 1ª chamada do vestibular de verão 2011 – FGV-EAESP (Escola de Administração de Empresas de SP)

13/12

– Mackenzie (provas)

14/12

– Mackenzie

15/12

– Provas do vestibular de verão 2011 – ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica)

– Início das provas da 2ª fase do vestibular de verão 2011 – Unifesp – Seleção Mista (Universidade Federal de São Paulo)

16/12

– Provas do vestibular de verão 2011 – ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica)

– Provas da 2ª fase do vestibular de verão 2011 – Unifesp – Seleção Mista (Universidade Federal de São Paulo)

17/12

– Divulgação lista Direito FGV

– Fim das provas da 2ª fase do vestibular de verão 2011 – Unifesp – Seleção Mista (Universidade Federal de São Paulo)

– Fim das provas do vestibular de verão 2011 – ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica)

19 e 20/12

– Início das provas da 2ª fase do vestibular de verão 2011 – Unesp (Universidade Estadual Paulista)

20/12

– Lista de convocados segunda fase Fuvest

– Divulgação do resultado da 1ª fase do vestibular de verão 2011 – Unicamp e Famerp (Universidade Estadual de Campinas / Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto)

21/12

– Divulgação da 1ª chamada do vestibular de verão 2011 – PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo)

21/12

– Resultado PUC-SP

JANEIRO/2011

9, 10 e 11/1

– Provas da 2ª fase do vestibular de verão 2011 – Fuvest (USP/Santa Casa)

11/1

– Divulgação da 1ª chamada do vestibular de verão 2011 – FGV-EESP (Escola de Economia de São Paulo)

12/1

– Provas de aptidão Fuvest (USP/Santa Casa)

13/1

– Divulgação do resultado do vestibular de verão 2011 – Etecs (Escolas Técnicas Estaduais de São Paulo)

15/1

– Possível divulgação do resultado do Enem

16 a a 18/1

– Provas da 2ª fase do vestibular de verão 2011 – Unicamp e Famerp (Universidade Estadual de Campinas / Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto)

17/1

– Divulgação da 1ª lista de convocados e da lista de classificação geral – Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo)

18/1

– Matrícula da 1ª lista de convocação – Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo)

20/1

– Divulgação da 2ª lista de convocação – Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo)

21/1

– Matrícula da 2ª lista de convocação – Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo)

FEVEREIRO/2011

2/2

– Divulgação do desempenho dos candidatos – Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo)