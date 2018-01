C&A promove webcast com candidatos a trainee

Na próxima terça, dia 20, às 15h, a C&A fará um webcast ao vivo com os inscritos no 59º Programa de Trainees, que poderão interagir com um profissional que já passou pelo treinamento e ocupa um cargo de gestão na companhia e também com atuais trainees da empresa.

Os interessados que ainda não realizaram a inscrição poderão se cadastrar até o dia 30 setembro, por meio do www.traineecea.com.br. Eles poderão ainda participar de um novo webcast, em outubro. Um dos mais tradicionais do mercado, o programa da C&A seleciona graduados no período de dezembro de 2008 a dezembro de 2011 nos cursos de Administração de Empresas, Administração Mercadológica, Comércio Exterior, Arquitetura, Comunicação, Economia, Engenharia, Marketing, Relações Internacionais e Moda.