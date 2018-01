C&A encerra amanhã inscrições para trainees

Terminam amanhã, sexta-feira, as inscrições para o 59º Programa de Trainees da C&A.

Os interessados que ainda não realizaram a inscrição poderão se cadastrar por meio do www.traineecea.com.br. Um dos mais tradicionais do mercado, o programa da C&A seleciona graduados no período de dezembro de 2008 a dezembro de 2011 nos cursos de Administração de Empresas, Administração Mercadológica, Comércio Exterior, Arquitetura, Comunicação, Economia, Engenharia, Marketing, Relações Internacionais e Moda.