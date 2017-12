CA de Biologia da USP faz festa contra homofobia

Larissa Linder, especial para o Estadão.edu

Após a agressão de caráter homofóbico a dois alunos da USP, em uma festa da Escola de Comunicação e Artes (ECA-USP), o centro acadêmico de Biologia decidiu promover uma festa pela diversidade e contra a homofobia. “A ideia é que as pessoas se divirtam, mas ao mesmo tempo estejam em um ambiente de reflexão”, conta Juliano Polidoro, da diretoria do CA.

A festa está prevista para começar às 21h desta sexta-feira, dia 5, no espaço de convivência do centro acadêmico de biologia, no câmpus da USP. O set list e a decoração serão voltados para o universo gay. A entrada será gratuita.

De acordo com Juliano, os organizadores da festa contrataram uma equipe de seguranças para garantir a tranqüilidade. “Também não queremos que o lugar tenha mais pessoas do que pode suportar. O objetivo é ser um protesto, mas de forma tranquila.”

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A festa é parte de um movimento contra a homofobia que está começando na universidade. Para esta quinta-feira está programa um ‘ato fúnebre’ para discutir o tema. No dia 11, os estudantes esperam promover um debate na USP sobre o assunto. O local e os convidados ainda não estão definidos.