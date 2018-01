CA da FEA convida entidades estudantis da USP para discutir segurança no câmpus

O Centro Acadêmico da FEA convidou todos os CAs da USP para discutir a política de segurança da universidade. Depois que definiram o apoio à entrada da PM no câmpus, os representantes dos alunos da FEA vão pedir às entidades que consultem seus estudantes com o objetivo de construir uma pauta comum de reivindicações. O encontro está marcado para amanhã, às 17h.

Na sexta-feira, após ouvir os alunos da FEA, o CA da faculdade pronunciou-se a favor da ampliação da presença da PM na Cidade Universitária. A decisão veio dois dias depois do assassinato do estudante do 5.º ano de Ciências Atuariais Felipe Ramos de Paiva, de 24 anos, no estacionamento da FEA.

Na próxima quarta-feira, será realizado um ato em homenagem aos sete dias da morte de Felipe, provavelmente na Praça do Relógio. Segundo o CA da FEA, a família do estudante já confirmou presença.

