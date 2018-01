C&A abre inscrições para trainees

A C&A abre inscrições para o seu 57º Programa de Trainees. As inscrições começam em 9 de agosto. Trata-se de um dos mais tradicionais programas do mercado e tem como objetivo selecionar novos talentos para atuar nas áreas de Negócios do Varejo e Compras. O prazo se encerra em 09 de setembro.

Os interessados devem se inscrever pelo site da empresa.

Podem se inscrever candidatos graduados no período de dezembro de 2007 a dezembro de 2010 nos seguintes cursos: Administração de Empresas, Administração Mercadológica, Comércio Exterior, Arquitetura, Comunicação, Economia, Engenharia, Marketing, Relações Internacionais e Moda.

Alguns dos requisitos exigidos dos candidatos são: inglês fluente ou avançado, visão comercial, perfil desafiador e empreendedor, disponibilidade para viagens e mudanças de cidade ou estado, gostar de assumir riscos e habilidade para se relacionar.