C&A abre inscrições para trainees

A C&A, maior rede de varejo de moda do Brasil, abriu hoje inscrições para o seu programa de trainees. O objetivo é selecionar talentos para atuar nas áreas de negócios do varejo e compras. Podem se inscrever candidatos graduados no período entre dezembro de 2008 e dezembro de 2011 nos cursos de Administração de Empresas, Administração Mercadológica, Comércio Exterior, Arquitetura, Comunicação, Economia, Engenharia, Marketing, Relações Internacionais e Moda. O prazo é 30 de setembro. Inscrições e mais informações no http://www.traineecea.com.br/

