C&A prorroga inscrições para programa de estágios

Foram prorrogadas as inscrições para o Programa de Estágios da C&A, maior rede de varejo de moda do país. Estudantes de administração de empresas podem ser cadastrar até o dia 11 de março por meio do site. O objetivo é formar novos talentos para atuar nas áreas de Negócios do Varejo e Produtos Financeiros. O estagiário passará por um treinamento de 12 meses e, ao final, poderá assumir o cargo de Supervisor de Área.

O programa é aberto para estudantes cursando o último ano entre agosto de 2011 e junho de 2012, dos períodos matutino e noturno. São 30 vagas, sendo 20 para o Estado de São Paulo (Campinas, região do ABC, Barueri, Taboão da Serra e São Paulo) e 10 para o Rio de Janeiro (Baixada Fluminense, Niterói, Campo Grande, Nova Iguaçu e Rio de Janeiro). Durante o processo seletivo, o candidato passará por várias etapas: provas on lines, dinâmicas de grupo e entrevista com gerentes da empresa.