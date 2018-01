C&A abre inscrições para programa de estágio

Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágios da C&A. Estudantes de Administração de Empresas podem ser cadastrar até o dia 18 de fevereiro por meio do site da empresa.

O objetivo é formar novos talentos para atuar nas áreas de Negócios do Varejo e Produtos Financeiros. O estagiário passará por um treinamento de 12 meses e, ao final, poderá assumir o cargo de Supervisor de Área, dentro de uma loja C&A.

O programa é aberto para estudantes cursando o último ano entre agosto de 2011 e junho de 2012, dos períodos matutino e noturno. Alguns dos requisitos exigidos dos candidatos são: visão comercial, perfil desafiador e com habilidade para se relacionar.

São 30 vagas, sendo 20 para o Estado de São Paulo (Campinas, região do ABC, Barueri, Taboão da Serra e São Paulo) e 10 para o Rio de Janeiro (Baixada Fluminense, Niterói, Campo Grande, Nova Iguaçu e Rio de Janeiro). Durante o processo seletivo, o candidato passará por várias etapas: provas on lines, dinâmicas de grupo e entrevista com gerentes da empresa.

A contratação dos aprovados será realizada em abril de 2011.