BSP lança Master em Gestão de Projetos

Oferecer aos alunos conceitos fundamentais e avançados para um gerenciamento eficiente de projetos. Essa é a proposta do master em Gestão de Projetos, que a Business School São Paulo (BSP) está lançando. As inscrições para o curso, que começa dia 29, ainda estão abertas.

O curso oferece dupla certificação internacional com a Escuela de Organización Industrial, umas das mais renomadas escolas de negócios da Espanha. Ao final do curso o aluno recebe a certificação de Master outorgado pela EOI e um de pós-graduação, outorgado pela BSP.

O foco desse curso de pós-graduação (lato sensu) está nas competências funcionais, gerenciais e nas habilidades de gestão. Além disso, são aplicados estudos de caso, jogos de negócio, discussões em sala de aula e simulações para ajudar o aluno a lidar com as várias questões que surgem na gestão de projetos.

O curso dura 12 meses e as aulas serão quinzenais no Campus Paulista às sextas e sábados, das 19h às 23h. Mais informações do curso e inscrições podem ser encontradas no site da BSP.