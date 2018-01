BRF Brasil Foods recebe inscrições para programa de estágio

A BRF Brasil Foods, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, está com inscrições abertas para seu programa de estágio. Há vagas para as 60 unidades da companhia, em diversas áreas, porém com foco maior em Engenharia. Os interessados devem concluir a graduação entre dezembro de 2011 e dezembro de 2015.

As inscrições para o processo seletivo prosseguem até 10 de julho e podem ser feitas no site www.estagiobrasilfoods.com.br.

As etapas incluem triagem de currículo, dinâmicas de grupo, entrevista individual com RH e gestor, e prova de conhecimentos específicos de acordo com a vaga. Os selecionados devem começar a trabalhar em julho. O programa terá duração de 6 a 24 meses.

Os estagiários receberão bolsa-auxílio, conforme carga horária e compatível com o mercado de cada região, além de benefícios como vale-transporte, vale-refeição (ou refeitório no local), auxílio médico e seguro de vida.