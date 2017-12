Brasileiros ganham bolsas no Canadá

Cento e dezenove estudantes e pesquisadores brasileiros acabam de ser selecionados para receber bolsas de estudos do programa Futuros Líderes nas Américas do Canadá. Os valores variam de $7,5 mil a $10 mil dólares canadenses por pessoa, equivalente a R$ 12,4 mil e R$ 16,5 mil. O país pretende investir $18 milhões de dólares canadenses – cerca de R$ 30 milhões – nos próximos quatro anos para formar e aperfeiçoar estudantes internacionais que assumam papéis de liderança no continente.

Nessa primeira etapa, foram concedidas 43 bolsas para doutorado, 46 bolsas para mestrado e 30 para graduação, em diversas áreas, como engenharia, biologia, medicina, direito, relações internacionais, geologia, química, ciência da computação, agronomia, economia e ciências naturais. Os contemplados vêm de todas as regiões do Brasil: Ceará, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Bahia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás e Distrito Federal.

O Programa Futuros Líderes nas Américas (ELAP) consiste em 1,6 mil novas bolsas de curta duração – variando entre 4 a 6 meses – para estudantes de graduação e pós-graduação da América Latina e do Caribe que tenham interesse em estudar ou realizar sua pesquisa no Canadá.

O objetivo do programa é favorecer o aperfeiçoamento dos recursos humanos de uma nova geração de líderes nas Américas, ao mesmo tempo em que consolida as relações entre as instituições de ensino pós-secundário do Canadá e da região. As bolsas também servirão para promover os modelos canadenses de governança e de comércio e para possibilitar melhores condições para a prosperidade e negócios do Canadá e dos países vizinhos do continente.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A primeira fase do programa foi lançada em abril de 2009 e os primeiros selecionados iniciam seus estudos no Canadá a partir de setembro de 2009. Os pesquisadores podem escolher temas de estudo relacionados a boa governança, prosperidade, paz e segurança e desenvolvimento econômico.

As bolsas têm a duração de 4 a 6 meses a partir de acordos de intercâmbio ou parcerias entre as instituições. Durante a estadia, os bolsistas permanecem vinculados aos seus estabelecimentos de ensino no Brasil. O valor das bolsas compreende o transporte aéreo, as taxas da universidade e outras despesas durante a permanência no Canadá. Serão $7.500 dólares canadenses por 4 meses e $10.000 por 6 meses, administrados pelas instituições canadenses anfitriãs.

Alguns dos bolsistas poderão ser convidados para participar de uma viagem de estudos com o objetivo de obterem um melhor conhecimento do regime de governança, da prática empresarial e da sociedade civil em áreas prioritárias para o Canadá.

Importante: As candidaturas deverão ser submetidas pelas instituições canadenses e não pelos alunos. O prazo para a próxima etapa deverá ser anunciado em fevereiro de 2010.

Para informações adicionais:

www.brasil.gc.ca e www.scholarships.gc.ca

Em caso de dúvidas, encaminhar e-mail para academic.bsb@international.gc.ca.