Bosch oferece vagas para trainees e estagiários

Por Bruna Tiussu

As inscrições para o Programa de Trainee da Bosch 2010 estão abertas com onze vagas disponíveis na fábrica da empresa localizada em Campinas-SP. Podem se candidatar recém-formados ou alunos do último ano do ensino superior dos seguintes cursos: Engenharia Mecânica/Mecatrônica; Engenharia Elétrica/Eletrônica; Engenharia de Produção; Administração; Administração com ênfase em Logística ou Comércio Exterior.

Também são pré-requisitos a fluência em inglês e a disponibilidade para viagens nacionais e internacionais. O processo seletivo inclui a inscrição pelo site da Bosch (www.bosch.com.br), testes de idioma, lógica e conhecimentos gerais; dinâmica de grupo; painel com gestores e entrevista final com o futuro mentor do trainee.

O programa tem duração de dois anos, divididos em módulos de quatro a seis meses em diferentes áreas com a possibilidade de realização de um módulo no exterior.

Entre os benefícios oferecidos pela Bosch estão participação nos lucros e resultados, 100% de subsídio para curso do segundo idioma estrangeiro durante o programa (se necessário) e o salário é de R$ 4.100,00.

As inscrições vão até dia 31 de agosto.

Programa de Estágio 2010

Além do Programa de Trainee, a Bosch está com 80 vagas abertas para estagiários em Campinas-SP. Podem se candidatar alunos do ensino superior e técnico.

Além da bolsa auxílio, a Bosch oferece auxílios como material escolar, assistência médica e odontológica, auxílio-farmácia, restaurante no local, auxílio transporte, seguro de vida e participação nos lucros e resultados (de acordo com a política de estágio da empresa).

As incrições para o programa de estágio vão até 30 de agosto pelo site www.bosch.com.br.