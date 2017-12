Bosch abre inscrições para programa de estágio

A Bosch está com inscrições abertas até 30 de setembro para o programa de estágio 2011 em sua unidade matriz, em Campinas (SP). São 80 vagas com oportunidades para estudantes de nível técnico e universitário. É pré-requisito que o estudante de nível superior esteja cursando a partir do 2º ano em 2011, e que o de nível técnico tenha matérias a cursar que exijam sua permanência no colégio até dezembro de 2013. Nos dois casos, bons conhecimentos de informática e dos idiomas inglês e/ou alemão são diferenciais importantes. Interessados podem se inscrever neste site.

Os cursos de nível superior procurados são Administração de Empresas (com ênfase em Comércio Exterior, Gestão Empresarial, Marketing, Logística, Finanças, Relações Internacionais); Engenharia (Automação e Controle, Computação, Elétrica/Eletrônica, Mecatrônica, Produção/Industrial, Mecânica); Secretariado; Ciência da Computação; Ciências Contábeis; Análise de Sistemas; Serviço Social; Comunicação Social/Propaganda e Marketing; Letras; Direito; Economia; Sistemas de Informação; Pedagogia; Arquitetura e Urbanismo.

Para o nível técnico, a empresa busca formação em Materiais Plásticos; Eletrônica; Química; Mecatrônica e Mecânica.