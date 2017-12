Bolsistas do Ciências sem Fronteiras dividem experiências engraçadas em Tumblr

* Atualizado às 19h de sexta-feira

Os bolsistas do Ciência sem Fronteiras encontraram no Tumblr um modo divertido de compartilhar as experiências fora do País. As brincadeiras com gifs animados contam um pouco de como os estudantes atendidos pelo programa se sentem em situações típicas de intercâmbio. Pelo Ciência sem Fronteiras, o governo federal quer enviar 101 mil alunos de graduação e pós para uma temporada de estudos no exterior.

Veja alguns exemplos do http://ciencias100fronteiras.tumblr.com/

… quando sai uma nota no Estadão sobre o ciencias100fronteiras…



… quando alguém que eu nem conversava direito no Brasil me pede uma lembrancinha…

…quando escuto um gringo falando mal do Brasil…

…quando fui selecionado para a bolsa…