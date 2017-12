Bolsas para pós no Reino Unido

O BG Group, um dos líderes globais em gás natural, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido – FCO (Foreign and Commonwealth Office) e a Universidade de Cambridge, está patrocinando 14 bolsas de estudos do Programa Chevening para cursos de pós-graduação no Reino Unido.

Candidatos do Brasil concorrem a 10 bolsas – as outras quatro são destinadas para Nigéria, Egito e Omã.

Os cursos abrangem todas as áreas de atuação – são 61 no total – e têm um ano de duração. As inscrições terminam em 31 de março e as aulas terão início no segundo semestre de 2010. As bolsas do programa cobrem, além das taxas da universidade, passagem aérea e uma quantia mensal pré-definida para o sustento do estudante.

Os candidatos devem enviar os formulários preenchidos em inglês e a documentação exigida à Universidade de Cambridge até o dia 31 de março de 2010.

Saiba como se inscrever