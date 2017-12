Bolsas para pesquisadores em TI e Comunicações

Empresas, instituições de pesquisa e universidades que invistam na pesquisa nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação têm a chance de concorrer a bolsas do Instituto Internacional de Ciência da Computação (ICSI), da Universidade da Califórnia,em Berkeley, Estados Unidos.

A iniciativa decorre da parceria da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e do Movimento Brasil Competitivo, organização da sociedade civil de interesse público, após a realização de acordos de colaboração com o Instituto internacional.

O “Programa de Visitantes Brasil ICSI” tem como objetivo a promoção de negócios colaborativos entre as instituições brasileiras e o instituto sediado na Califórnia. As bolsas também promovem projetos de transferência de tecnologia entre o ICSI e instituições brasileiras industriais e a pesquisa com a expectativa de promover o desenvolvimento da inovação de utilidade pública, privada e acadêmica.

Quem concorre à bolsa é a instituição brasileira, e não o pesquisador. O edital, publicado no site do MBC, está aberto até o dia 13 de novembro de 2009, às 19h (horário de Brasília).

As organizações brasileiras candidatas deverão preencher um dos pré-requisitos:

1) Ser uma empresa brasileira com perfil orientado para a inovação, comprometida com o desenvolvimento de tecnologia de ponta nas áreas de pesquisa do ICSI;

2) Ser um instituto de pesquisa brasileiro com experiência em pesquisa e desenvolvimento em áreas relevantes, combinada com uma abordagem de transferência de tecnologia (por meio, por exemplo, de um escritório de transferência de tecnologia);

3) Ser uma universidade brasileira que atenda as mesmas exigências já caracterizadas para o instituto de pesquisa.

Os objetivos técnicos das propostas deverão se referir aos objetivos especificados pela política de desenvolvimento produtivo brasileira e devem também coincidir com as áreas de pesquisa existentes no ICSI.

O instituto pagará uma bolsa de US$ 3 mil por mês para cada projeto de bolsista. As passagens aéreas e o seguro de saúde ficam por conta das instituições brasileiras. As acomodações ficam por conta do bolsista, que devem escolher o tempo que ficarão desenvolvendo seu projeto.

Quem escolherá os premiados com a bolsa será um comitê coordenado pelo MBC, ABDI e ICSI. Os candidatos pré-selecionados serão notificados até 20 de novembro de 2009, a fim de solicitar a documentação e quaisquer outras informações adicionais, caso seja necessário.

O Instituto Internacional de Ciência da Computação é uma organização independente, dedicada à pesquisa básica sem fins lucrativos. O instituto reúne cerca de 100 cientistas em caráter permanente, entre os quais 20 pesquisadores sêniores, além de bolsistas de pós-doutorado, pesquisadores visitantes, professores associados.

O instituto mantém contato próximo com várias empresas de TI e de telecomunicações, em sua maioria localizadas em Berkeley.

