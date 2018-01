Bolsas do ProUni são o principal objetivo dos candidatos

* Por Mariana Mandelli

SANTO AMARO – A possibilidade de conseguir uma bolsa em universidades particulares pelo ProUni é o principal objetivo relatado pelos candidatos que estão fazendo as provas do Enem na tarde deste sábado. Na Unisa, em Santo Amaro, os estudantes que aguardavam a abertura dos portões afirmaram que buscam uma boa colocação nas provas para garantir a bolsa.

A candidata Dayana Santos, de 17 anos, cursa o 3º ano do ensino médio e é uma das estudantes que tem no Enem uma chance para conseguir a bolsa de estudos para o sonhado curso de Estética e Cosmética. “Gosto muito dessa área, e acho que tenho chances de conseguir a bolsa. Recebemos uma preparação especial para o Enem na escola, com as provas dos anos anteriores.”

Já Geysa Hemmel, também de 17 anos, ainda está em dúvida entre os cursos de Nutrição ou Logística, mas seu objetivo é a bolsa. “Acho que a prova é muito cansativa, mas a de hoje será mais fácil que a de amanhã, quando teremos matemática e redação”, afirma.