Bolsas de estudo para mestrado na Alemanha

O Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) está com inscrições abertas para a seleção de bolsistas para o Programa de Pós-Graduação em Temas com Relevância para Países em Desenvolvimento 2012-2014.

As inscrições poderão ser feitas no escritório do DAAD no Rio até o dia 31 de julho, ou podem ser enviadas para o DAAD em Bonn (Alemanha) até 31 de agosto. Caso a documentação seja enviada diretamente para as universidades, a data-limite é o dia 15 de outubro.

O programa oferece, nesta edição, 43 cursos de mestrado em diferentes áreas: gestão e política econômica, planejamento regional, engenharia e ciências próximas, ciências agrícolas, florestais e ambientais, matemática, saúde, ciências sociais, educação, direito e mídia.

A lista completa, tanto dos cursos oferecidos como dos pré-requisitos exigidos, pode ser conferida no site brasileiro do DAAD.

Três novos cursos foram incluídos nesta nova seleção: Water Resources and Environmental Management, na Universidade de Hannover; Health and Society: Gender and Diversity, na Universitdade Médica Charité de Berlim; e International Media Studies, na Hochschule Bonn-Rhein-Sieg em parceria com a Academia da Deutsche Welle (DW-Akademie).

Na última seleção, dos 40 brasileiros que se candidataram, 9 foram contemplados com bolsas de estudos.

Mais informações: http://rio.daad.de