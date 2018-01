Bolsa Universidade recebe inscrições até quarta-feira

Por Elida Oliveira

Alunos de graduação de instituições privadas podem se inscrever até esta quarta-feira, 15 de julho, no Programa Escola da Família, que concederá oito mil bolsas de estudos para universitários.

Para participar, os candidatos devem verificar se a instituição em que estudam é conveniada ao programa. Eles também não poderão receber outra bolsa de estudos ou ter contraído financiamento universitário. Os aprovados atuarão como educadores em escolas públicas durante os finais de semana. O Programa Escola da Família abre as unidades escolares da rede pública de São Paulo aos sábados e domingos, com atividades de esporte, cultura, saúde e trabalho.

A bolsa cobre o valor integral do curso. A Secretaria de Estado da Educação arca com 50% do valor da mensalidade, com teto de R$ 267, e a instituição de ensino completa o restante do valor.

Se antes a bolsa era destinada apenas aos estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas de São Paulo, hoje ela é aberta a todos os universitários. “Com as novas vagas atingiremos a marca de 20,6 mil bolsas de estudo distribuídas”, diz o secretário de Estado da Educação, Paulo Renato Souza.

As inscrições poderão ser feitas aqui.