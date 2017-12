O cursinho Etapa vai fazer prova para selecionar alunos para terem bolsa, com descontos parciais e integrais.

O exame será realizado no dia 20 de julho, serão 60 questões de conhecimentos gerais.

Poderá participar do exame o aluno que tenha completado o ensino médio até 2009 ou que vá completá-lo este ano – e não tenha realizado outro exame para a bolsa. A inscrição para fazer a prova é grátis: basta se inscrever no site do Etapa.