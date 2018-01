Blogueiro na universidade do futuro

Oi, pessoal! Sou Fábio Teixeira Santos, vencedor de um concurso criado pela Fiap. Sábado comecei a estudar em uma das mais inovadoras universidades: a Singularity University.

Todas as semanas estarei por aqui para contar como é a rotina desta instituição criada por Ray Kutzweil e Peter Diamands e alocada no câmpus da Nasa, na Califórnia. Serão 10 semanas de curso (vai passar muito rápido!) em que terei contato com as tecnologias mais modernas e as empresas mais inovadoras do mundo.

Além do desafio da língua, a partir da sétima semana terei que me unir com alguns colegas e criar um projeto usando tecnologia que impactará, positivamente (claro!) 1 bilhão de pessoas.

Vou deixar os detalhes um pouco mais pra frente, hoje aproveito para me apresentar: sou uma pessoa motivada, do tipo que quer conhecer e fazer de tudo, com aquela constante sensação de que uma única vida não dá pra fazer tudo o que se quer. “Tecnólotra” desde os 12 anos, quando já montava walk-talkies para brincar.

Certa vez tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que disse o seguinte. “If you truly have a dream in your heart, work on it everyday and make it happen!” Nunca mais esqueci disso e entendi que tudo depende de você mesmo. Não sei se por um golpe de sorte, se é que isso existe, ou se por mérito próprio, hoje estou de viagem marcada pra Nasa. Indescritivelmente irônico! Quanto à pessoa que disse isso… Dan Barry, ex-astronauta da Nasa, mais irônico impossível!

Na Singularity, onde cheguei no sábado, vou conhecer pessoas que eu sempre ouvi falar, que escreveram livros que eu estudei, que criaram tecnologias que hoje nos possibilitam ver como realidade coisas que só pensávamos ser possíveis em filmes de ficção científica. Imagine conhecer o Vint Cerf, um dos pais da Internet. Ou Ray Kurzweil, o criador da teoria da singularidade.

Pelos vídeos postados, dá pra ter uma noção de como as coisas vão acontecer, mas, sobretudo uma ideia precisa de como essas pessoas são audaciosas, empreendedoras e sem sombra de dúvida inovadoras.

