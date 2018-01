Blogueiro na universidade do futuro conhece fundador do Google Larry Page

Na segunda-feira, 21, a Singularity University realizou a cerimônia oficial de abertura do curso Graduate Studies Program (GSP) 2010. Participaram do evento vários parceiros da universidade, inclusive Larry Page, um dos fundadores do Google. Todos os professores do curso se apresentaram e fizeram um resumo de tudo que nos espera.

Durante a entrega do broche da SU – uma espécie de presente de boas-vindas aos alunos – o diretor Salim Ismail fez comentários sobre a turma e falou por um bom tempo sobre a parceria da universidade com a Fiap, além de contar um pouco sobre a competição que me trouxe até aqui.

Por causa disso, fiquei famoso. Todos os meus colegas estão atrás de mim, querendo conhecer todos os detalhes do projeto que fiz para a competição ‘Estude na SU’, que a Fiap promoveu entre alunos e ex-alunos.

Quando a cerimônia acabou, fomos jantar. Havia muita música espanhola, muita conversa interessante e muita paella. A foto abaixo é para deixá-los com água na boca:

