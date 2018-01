Blogueiro conta como foi o trote na USP

O calouro Leandro Carabet, do blog Rotina de Vestibulando, foi hoje cedo à ECA-USP para a matrícula. Depois de ser todo pintado de azul, ele conta como foi esse dia de trote:

“Quando cheguei hoje na USP, por volta de 9h, estava vazio na porta da ECA. Fui com minha mãe e fiquei por um tempo só observando, de dentro do carro. Eu é que não queria ser o primeiro a cair nas mãos dos veteranos loucos para o trote! Mas tive que entrar e, por sorte, já estava cheio de gente… eu não era o único.



Engraçado é que nós, os bixos, estávamos todos com uma cara de medo, ninguém tinha a noção do que iria acontecer. Mas o pessoal foi muito bacana, muito receptivo e o nível não caiu em nenhum momento!

Os veteranos já foram me pintando por inteiro. Alguns falavam: ‘Esse é o bixo do Estadão, pega ele. Vamos colocar uns comentários lá no seu blog’. Foi divertido e eu fiquei praticamente todo azul. Essa foi a cor preferida, uma inspiração que veio do filme Avatar.

Chegaram, inclusive, a me apelidar de Avatar, mas depois preferiram ‘Cabaret’, em uma referência bem humorada ao meu sobrenome.

Entre as brincadeiras, os veterenos criaram um jogo em que relacionavam fotos de personalidades a nome dos calouros. Eu encontrei a foto do Berlusconi atingido pela estátua com meu nome embaixo. E tinha a rainha Elizabeth, o Shrek, a Xuxa, a Geisy Arruda, a Susan Boyle. Foi engraçado!

Respondi também a várias enquetes. Em algumas, perguntavam se eu me dispunha a participar de projetos sociais, ou praticar esportes, em outras os temas eram mais descontraídos. Numa delas, perguntavam coisas como: ‘Quem é João Grandino Rodas? O mecânico da USP?’. Em outra, ‘O que é DCE? Uma droga usada por alunos da universidade?’. E no meio disso tudo, a todo instante alguém gritava ‘chupa Mackenzie’.

Quando fui efetuar a matrícula, já estava todo pintado. Também peguei meu e-mail da USP e já comprei uma camiseta preta escrito ‘Jornalismo – ECA’. Ainda comprei o kit do bicho, com caneca, chaveiro, manual do bixo…

Só fui embora perto das 11h30. Veremos o que nos reservam na semana do dia 22, quando acontece a integração oficial da universidade.”