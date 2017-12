“Não achei difícil. Matemática não foi complicado”, diz a blogueira do Estadão.edu Natalia de Castro sobre o primeiro dia da UFSCar.

Natália, no 2º ano do cursinho Etapa, quer uma vaga no curso de Medicina e ainda não conseguiu passar para a 2ª fase.

Na Unesp e na Fuvest, perdeu a chance de experimentar a 2ª fase por apenas 4 pontos.

Agora, aguarda a lista da Unicamp e acredita que poderá ter sucesso na UFSCar.