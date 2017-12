Blog do vestibular da Unesp

O blog criado há dez dias pela Vunesp (www.vunesp.com.br/blogunesp), que organiza o vestibular da Unesp, já recebeu 10 mil acessos. O espaço fornece informações sobre a seleção da Universidade Estadual Paulista, que terá mudanças a partir deste ano.

Além de explicar essas alterações, o blog tem um link para o Guia das Profissões, com dados sobre os 153 cursos oferecidos pela instituição em 18 cidades.

As principais dúvidas dos candidatos que acessaram o blog até agora se referem às questões de educação física, artes e filosofia que serão incluídas no exame. Os comentários e dúvidas enviados servirão de base para a elaboração do conteúdo do blog.

As inscrições para o vestibular 2010 da Unesp poderão ser feitas de 8 de setembro a 2 de outubro no site www.vunesp.com.br. A primeira fase será no dia 8 de novembro. De 3 a 11 de dezembro, serão aplicadas as provas de habilidades específicas. As provas da segunda fase estão marcadas para os dias 20 e 21 de dezembro. A divulgação da convocação para matrícula e da lista de espera será no dia 29 de janeiro de 2010.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os vestibulandos também podem obter informações pelo Disque Vunesp: (11) 3874-6300 – dias úteis, das 8h às 20h.