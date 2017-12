Blitz e Mutantes caíram na prova do Enem

No segundo dia de provas do Enem de 2012, os candidatos precisaram analisar trechos da música “A dois passos do paraíso”, da Blitz, banda carioca de rock que fez sucesso na década de 80 e era comandada por Evandro Mesquita. Na questão, os estudantes tiveram de identificar uma linguagem própria de rádio. Confira abaixo um clipe da música.

Os candidatos que fizeram a prova também se depararam com a capa de um disco dos Mutantes, banda formada em 1966 por Arnaldo Baptista, Rita Lee e Sérgio Dias. Neste caso, era necessário uma análise das estéticas ali presentes e a identificação do movimento que representavam.

A prova trouxe ainda três textos em prosa de Carlos Drummond de Andrade, dois poemas de Manoel de Barros e um quadrinho do cartunista Laerte.