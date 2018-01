Biólogo Fernando Reinach faz palestra para Fundação Estudar

Foto: Clayon de Souza/AE

Nesta quinta-feira, 15, a Fundação Estudar promove a 5ª edição do ciclo Transformadores Brasileiros, desta vez com o biólogo e colunista do Estadão Fernando Reinach. Especialista em biologia molecular e ex-professor titular no Departamento de Bioquímica da USP, Reinach foi um dos coordenadores do primeiro projeto genoma brasileiro, que decifrou o material genético de uma bactéria que causa doenças em laranjais e outros cítricos de importância econômica.

A palestra, gratuita, será às 8h no MuBE (Museu Brasileiro da Escultura), em São Paulo. O endereço é Av. Europa, 218, Jardim Europa.

Reinach, que atualmente é sócio administrador do Fundo Pitanga, investidor em empresas inovadoras com alto potencial de crescimento, irá falar da sua contribuição para uma mudança na maneira de se fazer ciência no Brasil. O Ciclo Transformadores já contou em suas edições anteriores com Vicente Falconi, Gustavo “Guga” Kuerten e Pedro Parente.

As vagas são limitadas. Informações pelo (11) 3371-2260.