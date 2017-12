Candidata acha Biologia e Química ‘fáceis’ e Geografia ‘complicada’

Biologia e Química muito fáceis, Geografia complicada. Foi assim a primeira prova do Enem na avaliação de Alessandra Prudente, de 19 anos, que deixou o câmpus da Unip do Paraíso, zona sul de São Paulo, logo depois das 15 horas. “Saí rápido porque em Biologia, principalmente, e Química as respostas foram dadas de mão de beijada”, disse Alessandra, candidata ao curso de Medicina. “Mas tive problemas em Geografia. Tinha questão sobre demarcação de terras indígenas e eu não entendo muito bem disso.” Alessandra é de São Paulo, mas mora no Rio, onde cursa Odontologia na Estácio. Quer usar o Enem para conseguir bolsa do Fies com financiamento de 50% dos custos da faculdade. Vai tentar vaga em instituições particulares do Rio e de São Paulo.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.