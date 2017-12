Biblioteca remarca ciclo de palestras

Por Bruna Tiussu

O ciclo de palestras sobre os livros cobrados nos vestibulares foi remarcado pela Biblioteca Mário de Andrade. Cancelado temporariamente, a 2ª edição do evento começará dia 29 de agosto e vai até 7 de novembro.

As palestras serão ministradas por professores da PUC-SP especializados em literatura que vão falar sobre os livros que estão na lista do vestibular da Unicamp, Fuvest e PUC.

O evento é gratuito e as palestras serão realizadas aos sábados, a partir das 10h30, na Sala Jardel Filho do Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1000 – São Paulo). Não é necessário fazer inscrição, mas os interessados devem chegar com meia hora de antecedência.

Programação:

Agosto:

Dia 29 – Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente – com o professor Fernando Segolin

Setembro:

Dia 12 – O Cortiço, de Aluísio Azevedo – com Erson Martins de Oliveira

Dia 19 – Iracema, de José de Alencar – com Juliana Loyola

Dia 26 – A Cidade e as Serras, de Eça de Queirós – com Vera Lucia Bastazin

Outubro:

Dia 10 – Dom Casmurro, de Machado de Assis – com Maria Aparecida Junqueira

Dia 17 – Vidas Secas, de Graciliano Ramos – com Maria Rosa Duarte

Dia 24- Antologia Poética de Vinicius de Moraes – com Ana Salles Mariano

Dia 31- Capitães da Areia, de Jorge Amado – com Eduíno José Orione

Novembro:

Dia 7 – Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida – com Carlos Eduardo Siqueira

Informações pelos telefones (11) 3241-3459 e (11) 3256-5270 ramal 206 ou pelo e-mail difusaocultura@prefeitura.sp.gov.br