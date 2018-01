Biblioteca Mário de Andrade recebe encontros de leitura e análise de obras da Fuvest

A partir do dia 29 de agosto a Biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo, começará a abrigar uma série de cinco encontros mensais e gratuitos de “Leitura Atenta e Escrita Criativa”. O programa usa a metologia do close reading, que consiste em ler em grupo trechos de livros para descobrir a técnica de escrita de cada autor. Após a leitura e a discussão da obra, é feito um exercício de criação de texto. Os encontros ocorrerão das 16h às 18h. Os títulos escolhidos para esta edição de “Leitura Atenta e Escrita Criativa” foram pinçados da bibliografia indicada para o vestibular da Fuvest 2012/13, abrangendo romances brasileiros.

Confira a programação

29/8 – Obra: Capitães da Areia, de Jorge Amado. Tema de trabalho: a construção da personagem. Mediação: Julia Alquéres e Rosangela Petta.

26/9 – Obra: Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Tema de trabalho: a narração e a descrição. Mediação: Rosangela Petta.

24/10 – Obra: A Cidade e as Serras, de Eça de Queirós. Tema de trabalho: diálogos. Mediação: Julia Alquéres,

28/11 – Obra: O Cortiço, de Aluísio de Azevedo. Tema de trabalho: o valor dos detalhes. Mediação: Julia Alquéres.

12/12 – Obra: Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Tema de trabalho: linguagem. Mediação: Rosangela Petta.