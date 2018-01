BG Brasil abre vagas para trainees

A empresa de óleo e gás BG Group abriu inscrições para seu programa de trainees.

A BG tem um único formulário online para todos os interessados em trabalhar lá (trainees ou não). São 13 vagas de trainees nas áreas Comercial, Operações, Engenharia de Petróleo e Reservatório, Engenharia de Poços, Geologia e Geofísica. As inscrições para brasileiros podem ser feitas no www.bg-group.com/graduates até 31 de maio de 2012.

Podem participar da seleção bacharéis em Engenharia, Engenharia de Petróleo, Mecânica, de Produção ou de Petróleo, Mineração, Geologia, Geofísica, Matemática, Física, Economia e Administração. São ré-requisitos: inglês fluente e ter concluído o curso de graduação até julho de 2012.

O programa tem duração de dois anos, com experiência de no mínimo seis meses em um dos outros 24 países de atuação do BG Group.