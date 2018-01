Bernardinho ministra palestra em aula inaugural do CASD Vestibulares

O Curso Alberto Santos Dumont – CASD Vestibulares – convida a todos para a Aula Inaugural do ano de 2013. O palestrante convidado deste ano é o Técnico da Seleção de Vôlei Masculina, Bernardinho. O evento acontecerá no dia 12 de abril de 2013, às 19 horas, no Auditório Francisco Antônio Lacaz Netto do ITA – Campus do CTA – em São José dos Campos, São Paulo.

Para confirmar a presença, basta preencher um formulário, que pode ser aberto neste link http://migre.me/dSM6s, pelos telefones (12) 3947-7847/ (12) 3341-7847 ou enviar um e-mail para mkt@casdvest.org.br