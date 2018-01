Bematech abre inscrições para programa de trainee

A Bematech, líder em soluções de tecnologia para o varejo e setor hoteleiro, abre as inscrições para o seu Programa de Trainee 2012. As oportunidades são para atuar em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Não há preferência por formação, porém os candidatos devem ter perfil executivo, experiência anterior e estar cursando ou já ter concluído curso de pós-graduação.

Com duração de 12 meses, o objetivo do Programa de Trainee da Bematech é desenvolver jovens para assumirem posições de liderança na companhia. O ideal é buscar um corpo de colaboradores que, além de bastante qualificado, esteja comprometido com uma visão de longo prazo. Atualmente, a empresa conta com alto índice de aproveitamento interno de talentos.

O processo seletivo é composto pelas etapas de inscrição; teste comportamental e técnico online; dinâmica de grupo; desafio em grupo; entrevistas individuais e admissão. Os interessados devem efetuar as inscrições pelo site www.bematech.com.br, até o dia 15 de julho.

Os jovens selecionados ingressarão na companhia a partir de agosto. A empresa oferece remuneração compatível com o mercado, plano de saúde e odontológico, vale-refeição e participação nos resultados.