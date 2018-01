Belas Artes tem curso na área de Arquitetura e Urbanismo

O Centro Universitário Belas Artes de São Paulo lançou o programa Arkhi – Arquiteto, com o objetivo de contribuir para o aprimoramento da formação dos arquitetos e urbanistas.

Um dos frutos desse projeto, que é uma parceria entre a universidade e a Associação Brasileira de Alumínio (Abal), a Associação Brasileira de Construção Metálica (ABCEM), a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), a Associação Brasileira de Distribuidores e Processadores de Vidro Plano (Abravidro) e o Instituto do PVC, é curso de extensão “Sistemas Construtivos: Processos, Materiais e Produtos”.



O programa de aulas engloba cinco ciclos diferentes, com cinco disciplinas cada. Cada ciclo é ministrado por um professor indicado pelas instituições parceiras. As aulas têm como temas o uso de materiais como vidro, PVC, cimento, alumínio e aço na construção civil e na arquitetura.

Durante o semestre letivo, as aulas são aos sábados. No período de férias (janeiro e julho), vão ser ministradas durante as duas últimas semanas de cada mês, de segunda a sexta.

A carga horária de cada ciclo é de 50 horas (40 horas de aulas presenciais e 10 horas de pesquisa), totalizando, ao final, 250 horas. As turmas serão compostas por, no máximo, 55 alunos.

As vagas serão distribuídas da seguinte forma: 20 vagas exclusivas para os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo; 15 vagas destinadas a acadêmicos de outras instituições de ensino ou diplomados interessados no aprimoramento profissional; 20 vagas para estudantes ou profissionais indicados pelas associações parceiras, sendo garantidas 4 vagas para cada entidade.



O curso é grátis para alunos do Belas Artes e associados. Para o público externo, custa R$ 671 (em 14 parcelas). Ex-alunos do Belas Artes de São Paulo têm 20% de desconto.

Mais informações no site.