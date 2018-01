Belas Artes fecha parcerias com universidades europeias para cursos de Moda

O Centro Universitário Belas Artes de São Paulo fechou acordo com as instituições de ensino Central Saint Martins, de Londres, e Nuova Accademia di Belle Arti, de Milão, para apoiar a ida de interessados nos cursos de férias que ocorrerão em julho deste ano.

Parceira desde 2009, a Florence University of the Arts, de Florença, também oferecerá cursos de férias para os alunos do curso de Moda da faculdade paulistana.



Veja a lista completa dos cursos oferecidos



NABA – Nuova Accademia di Belle Arti Milano

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cursos de nível introdutório

De 5 a 16 de julho

– Fashion Design

– Marketing de Moda

– Fashion Styling

– Acessórios de Moda

– Têxtil e Fibras na Moda

– Fotografia de Moda

Cursos de nível intermediário e avançado

De 20 a 30 de julho

– Estúdio de Design Gráfico para Moda

– Estúdio de Fashion Styling

– Estúdio de Design de Acessórios de Moda

– Estúdio de Merchandising de Moda



Central Saint Martins College

De 28 junho a 16 julho

– Têxtil

De 5 a 30 de julho

– Fashion Design

– Inglês + Fashion Design

– Experimental Fashion Knitwear



FUA – Florence University of the Arts

De 15 de julho a 7 de agosto

– Design de Acessórios: Sapatos, Bolsas e Cintos



Para mais informações, ligue para (11) 5576-7171 ou envie um e-mail para parceriasint@belasartes.br.