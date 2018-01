Belas Artes de SP recebe inscrições para cursos livres de férias

Já estão abertas as inscrições para os cursos livres de férias do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. São sete opções nas áreas de design e comunicação, fotografia, design e moda, com cargas horárias entre 16h e 40h, e investimento de R$ 152 a R$ 560. O início das aulas está programado para janeiro de 2011.

Os cursos são realizados no próprio centro, com aulas teóricas e práticas entre segunda e sexta-feira, sempre no período noturno. Para se inscrever e se informar sobre os cursos, entre no site www.belasartes.br.