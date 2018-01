BBS abre inscrições para MBA em consultoria de gestão

A BBS – Brazilian Business School está com inscrições abertas para o MBA Internacional em Consultoria de Gestão. Trata-se do primeiro curso lato sensu com certificação internacional de consultores de gestão. Com duração de 18 meses, o MBA Internacional em Consultoria de Gestão é o único que capacita os alunos para a filiação imediata no IBCO – Instituto Brasileiro de Consultores de Organização e para a prestação imediata de provas de certificação CMC – Certified Management Consultant do ICMCI – International Council of Management Consulting Institutes.

O objetivo do curso é capacitar ao mais alto nível, para o exercício pleno da profissão de consultor, em todas as vertentes da gestão, nomeadamente como consultor interno, free lancer, empresário de consultoria e consultor em consultorias nacionais e internacionais. O curso tem a coordenação acadêmica de Pedro M. Martins, que atua como consultor em desenvolvimento organizacional e gestão de pessoas há quase 30 anos, tendo passado por 22 países da Europa, América do Norte e Sul e Ásia.

Com carga horária de 470 horas, o MBA Internacional em Consultoria de Gestão tem início em março de 2011 e duração de 18 meses. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (11) 3266-2586 ou no site www.bbs.edu.br. A capacidade máxima do curso será de até 30 alunos por turma.