Bayer lança programa de estágio em Agronomia

A Bayer recebe inscrições até 23 de dezembro para um novo programa de estágio exclusivamente voltado a alunos de Agronomia e Engenharia Agronômica. Podem se inscrever estudantes que vão concluir o curso até julho de 2012 e tenham nível de inglês intermediário. São oferecidas 39 vagas nas Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do País.

As atividades do estágio devem começar em 5 de março de 2012. Após cinco meses, será feita uma avaliação de desempenho e até 27 dos 39 estudantes podem ser efetivados na área comercial da empresa. “Queremos formar talentos e ampliar as oportunidades de carreira desses jovens profissionais”, explica a gerente de Desenvolvimento de RH da Bayer, Andrea Norfini.

Os estagiários vão receber bolsa-auxílio no valor de R$ 700 e benefícios como vale-refeição, assistência médica e odontológica, reembolso de despesas de transporte e hospedagem, seguro de vida e desconto nos medicamentos Bayer, entre outros.

Os interessados devem se inscrever no site www.bayer.com.br.