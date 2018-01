BandTec abre inscrições grátis para vestibular

A BandTec – Faculdade de Tecnologia do colégio Bandeirantes, abriu inscrições até 28 de outubro para o processo seletivo 2012. São 150 vagas, 50 para cada curso oferecido: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados e Redes de Computadores. Os interessados devem se inscrever no site da BandTec. A inscrição é grátis.

Além da prova tradicional, os candidatos também podem ingressar na faculdade por meio da validação dos resultados do Enem, obtidos há no máximo 5 anos.

A prova acontece no dia 29 de outubro (sábado), das 10h às 12h30min. Os candidatos deverão chegar ao local da prova 30 minutos antes do horário de início.

Todos os cursos da BandTec oferecem aulas de inglês e escritório de projetos que, ao longo de cinco semestres, simulam os desafios e dificuldades de um ambiente real de uma empresa.

Para os melhores classificados em todo o processo seletivo são oferecidas bolsas que variam de 20% a 100% para o semestre letivo. Ao final do semestre, os melhores alunos de cada curso (dentro de uma classificação geral) também são contemplados com bolsas por mérito.

“O mercado de TI está bastante aquecido, mas é muito exigente. Assim, uma formação que combine teoria e prática, como é o caso da proposta pedagógica da BandTec, é muito importante. Os alunos da BandTec já têm conseguido boas posições de trabalho no setor de TI a partir do 2.º semestre do curso”, afirma Eduardo Tambor Jr., diretor da instituição.