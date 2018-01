Banco abre inscrições para nova turma de trainees

O Banco BTG Pactual está em busca de novos talentos para sua turma de trainees. O programa, que oferece 40 vagas, tem duração de um ano, com início em janeiro de 2015.

As vagas são para os escritórios de São Paulo e do Rio de Janeiro. Os candidatos devem ter formação entre junho de 2012 e dezembro de 2014, nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Matemática, Engenharias e demais ciências exatas e de tecnologia. É necessário ter inglês e português fluentes.

Durante o período, os trainees desenvolverão atividades em até três diferentes áreas. A rotação ocorrerá a cada 4 meses e será realizada uma avaliação de desempenho individual ao final de cada período. Os trainees são acompanhados de perto pela área de Recursos Humanos e pelos gestores, sendo oferecido um plano de treinamentos técnicos e comportamentais ao longo de todo o Programa.

O processo seletivo inclui provas online, dinâmicas de grupo e entrevistas com RH, gestores e sócios da instituição. Para mais informações, acesse o site do programa.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a empresa, os candidatos mais alinhados à cultura do Banco serão priorizados. “Candidatos que demonstram ter iniciativa, foco no resultado, visão de longo prazo, empreendedorismo e determinação tendem a ser mais bem avaliados”, informou o BTG. Ao final do programa, há possibilidade para a efetivação, de acordo com seu desempenho.