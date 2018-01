Baixo quórum de funcionários

São poucos os funcionários reunidos na frente da reitoria da USP nesta tarde. Para Magno de Carvalho, do comando de greve do Sindicato dos Trabalhadores da USP (Sintusp), o baixo quórum se justifica porque “hoje é sexta-feira e um dia depois do dia de pagamento”. Ele afirma que o número de participantes voltará a ser maior na segunda-feira.

Todos os dias, ao meio dia, funcionários votam em “assembleia” como irão seguir com as manifestações. Hoje, está em votação o fechamento do portão principal do campus na terça-feira. “O ‘trancaço’ será feito somente se os três grupos, estudantes, professores e funcionários, aderirem”, explicou Carvalho.

Outra proposta apresentada é fazer um enterro simbólico da reitora Suely Vilela. O ato seria um cortejo fúnebre com um caixão e uma boneca loira. A ideia está em discussão.