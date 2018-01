Baianos chegam cedo e se concentram em bar

* Por Tiago Décimo

SALVADOR – Candidatos foram precavidos e chegaram neste domingo com bastante antecedência ao Centro Universitário Estácio da Bahia (Estácio-FIB), no bairro do Stiep, um dos locais de prova onde foram registrados problemas de acesso ontem por causa de congestionamentos. Às 10h30, 14 deles já ocupavam as mesas de um bar localizado na frente da faculdade.

“Ontem só consegui chegar a tempo porque peguei um mototáxi para subir a ladeira (que leva ao câmpus), que estava toda parada”, contou João Marcelo Rica, de 22 anos. “Por causa do susto de ontem, resolvi vir mais cedo e fazer as coisas aqui, como comer e comprar água. Fico mais tranqüilo para fazer bem a prova depois.”